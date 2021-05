Spielberg-Spektakel steigt mit Fans

Die Formel 1 feierte am Red Bull Ring wieder ein Highlight: die Rückkehr der Fans an die Rennstrecke.

Der „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2021“ wird vom 02. bis 04. Juli 2021 am Red Bull Ring vor Fans stattfinden! Nach den beiden Comeback-Rennen im Vorjahr beginnt mit dem Start des Ticketing wieder eine neue Zeitrechnung für Red Bull Racing, Mercedes und Ferrari am Spielberg. In der aktuell angespannten Phase der Pandemie setzt der Red Bull Ring erneut ein starkes Zeichen der Machbarkeit und startet das Ticketing für den „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2021“ von 02. bis 04. Juli.

Formel-1-Fans können sich schon darauf freuen, im Herzen der Steiermark wieder in die Motorsport-Königsklasse einzutauchen, die Stars live zu erleben und anzufeuern!