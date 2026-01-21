Schalke zündet Transfer-Hammer: Mega-Vertrag für Džeko

Der FC Schalke 04 steht vor dem bislang größten Transfercoup dieses Winters: Edin Džeko hat den Königsblauen übereinstimmenden Medienberichten zufolge die mündliche Zusage gegeben.

Nach Informationen von Transfer-Guru Fabrizio Romano und der WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) landet der 39-Jährige bereits am Mittwoch in Deutschland, um am Donnerstag den Medizincheck zu absolvieren. Damit sticht der deutsche Zweitligist den finanzstärkeren Ligue-1-Klub Paris FC aus, der ebenfalls lange im Rennen war. Džeko entschied sich bewusst für das sportliche Projekt in Gelsenkirchen.

Mega-Vertrag für Bosnien-Legende

Kein Wunder. Denn sein neues Arbeitspapier soll es in sich haben: Schalke bietet dem bosnischen Rekordnationalspieler ein stark leistungsbezogenes Arbeitspapier bis zum Saisonende. Zudem wird jeder Treffer, sowie jeder Punkt extra honoriert und im Aufstiegsfall winkt eine üppige Prämie – ohne das interne Gehaltsgefüge zu sprengen. Top-Verdiener bleibt Kapitän Kenan Karaman mit kolportierten 800.000 Euro.

Dass Džeko Florenz den Rücken kehrt, passt auch den Italienern ins Konzept. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, die AC Florenz möchte den Stürmer von der Gehaltsliste bekommen. Sportlich blieb er in elf Serie-A-Einsätzen zwar ohne Treffer, seine Klasse ist jedoch unbestritten.

Ex-Ried-Trainer überzeugte Dzeko

Den Ausschlag für Schalke gaben offenbar aber auch persönliche Gespräche. Nationalteam-Kollege Nikola Katić, Ex-Knappe Sead Kolašinac und vor allem Trainer Miron Muslic überzeugten den Routinier von der Rückkehr nach Deutschland.

Džeko spielte vor seiner großen internationalen Karriere von 2007 bis Ende 2010 beim VfL Wolfsburg und wurde mit den Niedersachsen 2009 deutscher Meister. Ein Jahr später wurde er mit 22 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. Im Januar 2011 ging es für 37 Millionen Euro zu Manchester City. Es folgten Stationen bei der AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce.