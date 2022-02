Szafnauer neuer Alpine-Teamchef

Otmar Szafnauer ist neuer Teamchef beim französischen Formel-1-Rennstall Alpine.

Der 57-Jährige hatte vor wenigen Wochen Aston Martin verlassen, mit seinem Wechsel zu Alpine war bereits gerechnet worden. Dies sei Teil einer umfassenden Umstrukturierung des Managements, teilte Alpine am Donnerstag mit. Der rumänisch-stämmige US-Amerikaner übernahm für Marcin Budkowski und Davide Brivio, die sich diesen Posten im vergangenen Jahr teilten.

Brivio, ehemaliger MotoGP-Teamchef von Suzuki, wird eine umfassendere Rolle einnehmen und Talente für die Alpine-Nachwuchsakademie und den weiteren Rennbetrieb identifizieren und entwickeln. Budkowski verließ Alpine im Jänner. Das Team, dessen Fahrer der zweifache spanische Weltmeister Fernando Alonso und der Franzose Esteban Ocon sind, gab außerdem die Verpflichtung von Bruno Famin bekannt, der die Leitung des Motorenwerks übernimmt.

Ferrari enthüllt F1-75

Am selben Tag enthüllte Ferrari seinen neuen Boliden, mit dem das älteste und erfolgreichste Team des Sports wieder auf die Siegerstraße zurückkehren will. Der F1-75 soll die radikalen neuen Regeln erfüllen, die in diesem Jahr eingeführt werden, um die Rad-an-Rad-Rennen zu verbessern.

"Ich möchte, dass der F1-75 bei jedem Grand Prix den Kampf auf der Strecke aufnimmt, um sich mit unseren Konkurrenten zu messen und zu den Besten zu gehören", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.

Nach einem schlechten Jahr 2020 hat der italienische Rennstall in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Gesamtwertung erreicht. Allerdings hat das Team seit zwei Saisonen kein Rennen mehr gewonnen. Der letzte Triumph gelang Sebastian Vettel beim Großen Preis von Singapur 2019. Ferrari geht mit einem unveränderten Fahreraufgebot in die am 20. März in Bahrain beginnende Saison. Dieses besteht aus dem Monegassen Charles Leclerc und dem Spanier Carlos Sainz.