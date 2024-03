Verstappen hat geheime "Marko-Klausel" im Vertrag

Vor dem zweiten Saison-GP in Saudi-Arabien (Samstag, 18 Uhr/ORF 1 live) knirscht es weiter im Red-Bull-Gebälk.

Im Mittelpunkt: Teamchef Christian Horner, gegen den intern ermittelt wurde. Wie ÖSTERREICH berichtete, erhöhte Jos Verstappen, der Vater von Weltmeister Max den Druck auf Horner: „So lange er da ist, wird es Spannungen geben.“ In der Daily Mail legt Verstappen sen. nach: „Es wird explodieren. Er (Horner, d. Red.) spielt das Opfer, während er derjenige ist, der die Probleme verursacht.“

Neue Enthüllungen setzen Red-Bull-Teamchef Horner noch mehr unter Druck

Verstappen fordert Horner-Rauswurf

FIA-Präsident über Horner-Causa: "Schadet dem Sport"

Beim Verstappen-Geburtstag fehlte Horner

Vor dem heutigen Medien-Tag in Dschidda machten die Red-Bull-Leute in Dubai Zwischenstation. Dort feierte Jos Verstappen in einem Luxus-Hotel seinen 52. Geburtstag – u. a. mit Helmut Marko. Zum 80-jährigen Grazer pflegt die Familie Verstappen seit Jahren eine sehr freundschaftliche Beziehung.

Verstappen mit Marko-Klausel zu Mercedes?

Marko hatte den 16-jährigen Verstappen 2014 in die Formel 1 geholt. Im Machtkampf zwischen Marko und der Horner-Fraktion hatte sich Verstappen schon im vergangenen Jahr klar hinter Marko gestellt. Jetzt berichtet der niederländische Telegraaf von einer geheimen „Marko-Klausel“ im bis Ende 2028 laufenden Vertrag von Max Verstappen. Demnach kann Verstappen nach jeder Saison aus seinem Vertrag aussteigen, sollte Marko das Team verlassen.

Das wiederum befeuert Gerüchte um einen möglichen Sensations-Transfer von Verstappen zu Mercedes. Wie berichtet, meinte Silberpfeil-Boss Toto Wolff („Max ist natürlich immer ein Fahrer, auf den man schauen muss“) geheimnisvoll: „Vertrag oder nicht – die Dinge können sich schnell ändern.“

Brisante Berger-Theorie

F1-Legende Gerhard Berger bringt das Wirrwarr in der f1-insider.com-Story treffend auf den Punkt: „Stand jetzt: Horner bleibt, Helmut Marko und Adrian Newey (Konstrukteur aller Red-Bull-Weltmeister-Autos, d. Red.) hören auf und Max geht zu Mercedes.“

Laut britischer Nachrichtenagentur PA Matters kam es im Vorfeld des Saudi-Arabien-GP zu einer Aussprache zwischen Horner und Verstappen-Manager Raymond Vermeulen. Viel soll dabei aber nicht herausgekommen sein.