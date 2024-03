Verstappen fordert Horner-Rauswurf

Hand in Hand! Horners knutschen Ehe-Krise weg Das Bild auf das alle gewartet haben: Red-Bull-Teamchef Christian Horner betrat am Samstag Hand in Hand mit seiner Frau, Spice Girl Geri Halliwell, die Boxengasse in Bahrain. Gemeinsam lachen die beiden die vermutete Ehe-Krise nach dem brisanten Whatsapp-Leak weg.