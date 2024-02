Horner-Affäre: Heißer Leak in Whatsapp-Chats mit Mitarbeiterin

Bei Tests geht es für Red Bull auch um Horner-Zukuft Alles wartet gespannt auf den F1-Testauftakt am Mittwoch in Bahrain. Doch mehr als die Frage, was die neuen Autos können, beschäftigt die Zukunft von Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Der 50-Jährige wird verdächtigt, einer Mitarbeiterin anzügliche Nachrichten geschickt zu haben