Verstappen hofft auf Mexiko-Magie

Weltmeister Max Verstappen kämpft am Sonntag gegen den Sieglos-Fluch.

Max Verstappen will beim F1-GP in Mexiko am Sonntag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) zurück auf die Siegerstraße. Fünf der letzten sechs Rennen im Autódromo Hermanos Rodríguez konnte der WM-Titelverteidiger für sich entscheiden. Aktuell ist beim Niederländer im Red Bull jedoch von Topform keine Spur.

Seit neun Rennen ist Verstappen sieglos, der letzte und zugleich siebente Triumph liegt mit dem 23. Juni in Barcelona bereits vier Monate zurück. Auch deshalb ist sein vierter WM-Titel in Folge noch nicht gesichert. Die guten Erinnerungen an Mexiko – seine erfolgreichste Strecke neben dem Red Bull Ring in Spielberg – stimmen Verstappen jedoch zuversichtlich.

WM wird zum Krimi

In der WM-Wertung hält der 27-Jährige bei 354 Punkten, fünf Rennen vor Schluss beträgt der Vorsprung auf McLarens Lando Norris (297) noch 57 Zähler. Auch Austin-Champion Charles Leclerc (275), der zuletzt einen Ferrari-Doppelerfolg vor Carlos Sainz anführte, darf sich noch kleine Hoffnungen machen.

Verstappen profitierte in Texas von einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für Norris nach einem Duell, die diesen auf Rang vier zurückwarf. Zum ersten Mal in den letzten fünf Grands Prix schnitt der WM-Leader dadurch besser ab als sein Rivale. Norris peilt in Mexiko seinen ersten Podestplatz an – besser als Fünfter war der Brite dort nie. Das Rennen um die Konstrukteurs-WM rast inzwischen auf ein Thriller-Finale zu: McLaren (544) liegt vor Red Bull (504) und Ferrari (496).

Und während Verstappen den Sieglos-Fluch beenden will, kämpft Teamkollege Sergio Perez um seinen Job im Noch-Weltmeisterstall. „Ich möchte klarstellen, dass ich nächstes Jahr zu 100 Prozent hier sein werde“, dementierte der Mexikaner Rücktrittsgerüchte. Dabei zitierte er auch Hollywoodstar Leonardo DiCaprio aus seinem Film Wolf of Wall Street: „Ich gehe verdammt noch einmal nicht weg.“