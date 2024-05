Verstappen und Co. kämpfen um Poleposition in Monaco

Am Samstag (16 Uhr, ORF1) geht es im Qualifying darum sich die wichtige Poleposition für den Großen Preis von Monaco zu klären. Denn Überholmanöver sind in den Gassen des Fürstentums nicht ganz so einfach...

Am Samstag wird es im Qualifying (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) besonders wichtig, die Poleposition zu erkämpfen. Denn Überholmanöver sind auf dem Stadtkurs an der Côte d'Azur ein schweres Unterfangen. Vor dem achten Saisonrennen am Sonntag (15 Uhr, ORF1) führt Verstappen, Monaco-Sieger 2021 und 2023, in der WM-Wertung mit 161 Punkten klar vor Leclerc (113) und Sergio Perez (107) im zweiten Red Bull, der 2022 im Fürstentum triumphiert hatte. McLaren-Pilot Lando Norris (101) hat einen Rückstand von 60 Zählern. Hamilton mit Bestzeit im ersten Training Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat im ersten Training für den Großen Preis von Monaco überraschend die Bestzeit aufgestellt. Der Mercedes-Pilot war am Freitag im Fürstentum knapp schneller als McLaren-Pilot Oscar Piastri (+0,029 Sek.) und Silberpfeil-Teamkollege George Russell (+0,126). Weltmeister Max Verstappen landete auf dem elften Platz (+0,815), allerdings fuhren die Red-Bull- sowie Ferrari-Piloten keine schnelle Runde auf dem weichsten Reifensatz. Lokalmatador Charles Leclerc wurde im Ferrari trotzdem Fünfter (+0,228) und war damit mehr als eine halbe Sekunde schneller als Verstappen. "Leclerc nimmt uns in Sektor eins zu viel ab. Das Auto ist momentan zu unruhig, aber es schaut von der Optik schlechter aus als es ist", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im ORF. "Für uns ist nur die Leclerc-Zeit alarmierend."