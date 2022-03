Vollgas-Start in die neueFormel-1-Saison

Die Ampel springt auf Grün: Am Sonntag startet die neue F1-Saison in Bahrain.

Der Zweikampf, der die Formel 1 im Vorjahr dominiert hat, wird ab Sonntag (16 Uhr im Sport24-Liveticker) mit dem GP von Bahrain in Sakhir neu eröffnet. Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) ist der große Gejagte, Lewis Hamilton (Mercedes) der Herausforderer. Das kon­troverse WM-Finale 2021 hat Spuren hinterlassen, schon jetzt brodelt es – die Psychospielchen haben längst begonnen.

Erster Vorwurf von Red Bull an Mercedes

„Sie werden ganz hinten sein. Ihren Kommentaren nach haben sie ein schreckliches Auto, denke ich. Und das schon seit 2017“, giftet Verstappen, der Mercedes ein Täuschen bei den Tests vorgeworfen hatte. Der amtierende Champion freut sich auf die neue Saison mit vielen Änderungen. „Es ist eine komplett neue Ära für den Sport, und alles kann passieren. Die Motivation ist dieselbe und sogar noch höher, weil man weiter gewinnen will“, so Verstappen. Sein erster Titel habe Last von ihm genommen. „Dieser Druck, es zu wollen und zu brauchen, ist weg, aber wir wollen weiter Rennen gewinnen“, betont der Weltmeister.

›Ich will der Beste sein, der ich sein kann‹

Bei Kontrahent Hamilton saß (oder sitzt) der Stachel nach dem verlorenen Titel, den er in der letzten Runde abgeben musste, tief. Beweisen müsste der siebenmalige Weltmeister eigentlich niemandem etwas. In der Geschichte der Formel 1 hat er unter anderem die meisten Siege und die meisten Polepositions (je 103) gesammelt. Von Selbstzufriedenheit beim Briten aber auch vor seiner mittlerweile 16. Saison keine Spur. „Ich werde ein aggressiverer Fahrer in diesem Jahr sein, ihr werdet sehen. Ich will der Beste sein, der ich sein kann“, schickt Hamilton eine Kampfansage voraus.

Verstappen Zweiter, Hamilton nur auf Platz 5

Das muss er gleich auf dem Bahrain International Circuit unter Beweis stellen, denn beim Qualifying fuhr Hamilton nur auf den fünften Platz. Ferrari-Star Charles Leclerc schnappte sich überraschend vor Verstappen die Poleposition. Dritter wurde Carlos Sainz (Ferrari).