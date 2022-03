Wie gefährlich ist Ferrari wirklich?

oe24 erklärt die Ausgangslage vor dem Saisonstart der Motorsport-Königsklasse am Sonntag in Bahrain.

Die vergangene Formel-1-Saison wurde zum dramatischen Zweikampf zwischen Red Bull und Mercedes. Max Verstappen sicherte sich erst im Final-Thriller von Abu Dhabi, im letzten Rennen, den Titel, landete sieben Punkte vor Lewis Hamilton. Die Konstrukteurswertung ging an die Silberpfeile. Heuer könnte der neue Ferrari ein ernstes Wörtchen im Titelkampf mitreden. Die Scuderia scheint der große Gewinner des neuen Reglements zu sein, machte den größten Sprung nach vorne. Nach WM-Platz fünf von Carlos Sainz und Platz sieben von Charles Leclerc im Vorjahr, zeigten die beiden Piloten sowohl in den Barcelona- als auch den Bahrain-Tests auf. Leclerc war in Bahrain bei der Bestzeit für Verstappen Drittschnellster.

Hamilton: ›Denke, Ferrari sind die Schnellsten‹

„Die waren konstant schnell und haben ein solides Auto“, warnte Verstappen vor Ferrari. „Ich denke, Ferrari sind die Schnellsten und vielleicht Red Bull, dann kommen vielleicht wir oder McLaren“, meinte Hamilton.

Und auch Leclerc glaubt im neuen Auto heuer weiter vorne mitfahren zu können: „Ich habe es nur selten erlebt, dass eine Saisonvorbereitung so reibungslos verläuft. Wir hatten keine größeren Schwierigkeiten. Das finde ich bemerkenswert, wenn wir daran denken, wie neu diese Autos sind.“

Weniger euphorisch gibt man sich bei Mercedes mit dem neuen W13. Hamilton fuhr in Bahrain nur die 16.-schnellste Zeit. „Wir müssen einige Hürden überwinden“, sagte der Brite. Nachsatz: „Ich denke im Moment nicht, dass wir um Siege fahren werden.“ Alles nur ein Bluff, oder doch ernste Probleme? Das Auto leidet wohl unter zu starkem „Porpoising“.

Wettanbieter sehen Hamilton als WM-Favorit

Heißt: Der Unterboden des Boliden berührt bei zu hohem Anpressdruck auf der Geraden immer wieder den Boden. Dadurch kann kein konstanter Abtrieb erzeugt werden. „Im W13 steckt viel Potenzial, und ich glaube, dass unsere Jungs es ausschöpfen werden“, meint Hamilton-Kollege George Russell trotzdem. Auch Wettanbieter www.admiral.at hat Mer­cedes nicht abgeschrieben – im Gegenteil! Hamilton gilt mit einer Titelquote von 2,40 vor Verstappen (2,85) als Favorit, dahinter lauern Leclerc (7,90) und Russell (8,70). Los geht’s am Sonntag in Bahrain. Dann werden die Karten neu gemischt.