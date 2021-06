Wirbel um Verstappens Spielberg-Jubel

Max Verstappen feierte seinen Sieg beim Heimrennen in Spielberg wohl etwas zu ausgelassen.

Bei der Ziellinie verringerte der RedBull-Pilot die Geschwindigkeit um vor seiner feiernden Crew einen Burnout hinzulegen. Was wirklich cool aussieht, sieht die FIA nicht ganz so gelassen. „Es war keine ideale Situation“, sagte FIA-Renndirektor Michael Masi, „deshalb habe ich sofort mit dem Team gesprochen und ihnen gesagt, dass das etwas ist, das in Zukunft nicht toleriert wird.“

Die Begründung der Verwarnung: Im Reglement heißt es, dass der Jubel „sicher durchgeführt werden muss und keine anderen Fahrer oder Offiziellen gefährdet werden dürfen“. Eine Strafe für den Red-Bull-Piloten wird es jedoch nicht geben. Verstappen, der nach dem achten von 23 Saisonläufen nun 18 Punkte vor Mercedes-Star Lewis Hamilton liegt, feierte nach 2018 und 2019 seinen dritten Österreich-Erfolg.