Maserati ab 2023 in der Formel E

Stellantis schließt Formel-1-Rückkehr nicht aus.

Der ehemalige Formel-1-Rennstall Maserati wird ab 2023 als erster italienischer Automobilhersteller in der Formel E antreten. Deren Vorstandsvorsitzende Davide Grasso beschrieb diesen Schritt des 107 Jahre alten Unternehmens mit "Zurück in die Zukunft". Die in Modena ansässige Marke gehört zur Holding Stellantis, die im vergangenen Jahr aus der Fusion von Fiat Chrysler und der französischen PSA hervorgegangen ist.

Grasso versprach, bald Einzelheiten über die Teilnahme von Maserati bekannt zu geben. Der Rennsport sei der Schlüssel zum Wiederaufbau von Maserati. Weitere Schritte würden folgen. Eine eventuelle Rückkehr in die Formel 1, wo Stellantis mit dem von Sauber betriebenen Alfa Romeo aktiv ist, wurde nicht ausgeschlossen.

Nissan, Jaguar, Porsche, Mahindra, die zu Stellantis gehörende DS und das chinesische Unternehmen NIO sind die Hersteller, die bisher für 2023 in der Formel E unterschrieben haben. McLaren hat ebenfalls eine Option.