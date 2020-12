Grosjean zeigt verbrannte Hand nach Feuer-Crash

Romain Grosjean trägt vermutlich sein Leben lang Erinnerungen an den Feuer-Crash. Der Formel 1-Pilot zeigt seine Narben und Verbrennungen in einem Insta-Post.

Formel-1-Star Romain Grosjean (34) hat sich nach seinem schweren Feuer-Crash vor knapp zwei Wochen in Bahrain bei seinen Fans gemeldet. Eine Woche nach dem Horror-Crash durfte der Rennfahrer seinen Verband entfernen. Auf Social Media zeigt er seine Verbrennungen und lässt die Fans geschockt zurück.

Der Haas-Fahrer kommentiert die Bilder: "Zu 50 Prozent zurück! Verdammt, es macht mich super happy, meine rechte Hand wieder unangezogen zu sehen. Ladungen von Eincremen den ganzen Tag lang, aber es fühlt sich so gut an, sie in so guter Verfassung zu sehen.“