Historische Kämpfe und Titelentscheidungen auf der Achterbahn-Strecke

Die zweite Runde der WorldSBK-Saison 2025 führt das Fahrerlager nach Portimao. Die Rennstrecke an der Algarve ist seit 2008 Schauplatz legendärer Duelle, dramatischer Stürze und entscheidender Titelmomente.

Seit 2008 ist das Autodromo Internacional do Algarve Teil des WorldSBK-Kalenders. Die wellige, technisch anspruchsvolle Strecke war bereits Schauplatz mehrerer Titelentscheidungen und spektakulärer Rennen.

Rea vs. Razgatlioglu: Der Titelkampf 2021 eskaliert

In der Saison 2021 spitzte sich das Duell zwischen Jonathan Rea und amtierenden Weltmeister Toprak Razgatlioglu zu. Mit nur 20 Punkten Abstand reisten sie nach Portimao. Razgatlioglu nutzte die Chance, holte im ersten Rennen einen wichtigen Sieg und vergrößerte seinen Vorsprung auf 45 Punkte, nachdem Rea in Kurve 15 gestürzt war. Doch das Drama war noch nicht vorbei: Rea stürzte auch im Superpole-Rennen, während Razgatlioglu mit Platz sechs weitere Punkte sammelte. BMW-Pilot Michael van der Mark gewann das Rennen unter schwierigen Bedingungen. Doch das Titelrennen wurde wieder offen, als Razgatlioglu im zweiten Rennen in Kurve 15 stürzte und Rea den Sieg holte. Plötzlich waren die beiden vor dem Argentinien-Rennen nur noch 24 Punkte auseinander.

Das Jahrhundertduell: Razgatlioglu vs. Bautista 2023

In der Saison 2023 lieferte Razgatlioglu ein weiteres spektakuläres Rennen – diesmal gegen Alvaro Bautista. Das Duell von 2023 gilt als eines der besten der WorldSBK-Geschichte. Über 30 Mal wechselten die beiden in Portimao die Positionen. Während Razgatlioglu mit seiner präzisen Bremstechnik in den Kurven dominierte, nutzte Bautista die Power seiner Ducati auf den Geraden. Erst in der letzten Runde fiel die Entscheidung: In der letzten Kurve setzte sich Bautista hauchdünn gegen Razgatlioglu durch und sicherte sich den Sieg.

Razgatlioglu bricht den Superbike-Rekord

2024 sorgte Razgatlioglu erneut für Aufsehen – diesmal mit einer historischen Serie. Nach seinem Wechsel zu BMW dominierte er die Saison und erreichte in Portimao einen Meilenstein: Mit seinem elften Sieg in Folge zog er mit Rea und Bautista gleich. Doch er hörte nicht auf. Im Superpole-Rennen gewann er erneut, übernahm mit 12 Siegen in Folge den alleinigen Rekord und setzte im zweiten Hauptrennen mit Sieg Nummer 13 noch einen drauf. Jeder dieser Triumphe wurde von spektakulären Feierlichkeiten begleitet, darunter ein Sprung in den Pool von Portimao.

WorldSBK-Programm in Portimao: Alle wichtigen Zeiten

Die WorldSBK-Action in Portimao läuft von 28. bis 30. März mit drei packenden Renntagen. Am Freitag stehen die ersten beiden freien Trainings (FP1 um 11:35 Uhr, FP2 um 16:00 Uhr) auf dem Plan. Am Samstag folgt um 12:00 Uhr das Superpole-Qualifying, bevor um 15:00 Uhr das erste Hauptrennen startet. Der Sonntag beginnt mit dem Warm-up (10:00 Uhr), gefolgt vom Superpole-Rennen um 12:00 Uhr. Das große Finale steigt mit WorldSBK-Rennen 2 um 15:00 Uhr.