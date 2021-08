Habsburg jubelt über Sieg in LMP2-Klasse

Drama pur bei den 24 Stunden von Le Mans! In der LMP2-Klasse sah das WRT-Team rund um Robert Kubica schon wie der sichere Sieger aus, ehe in der allerletzten Runde doch noch alle Träume platzten. Der Wagen vom Ex-F1-Star rollte mit einem technischen Defekt aus ... Und plötzlich stand ein Österreicher als großer Triumphator da. Ferdinand Habsburg konnte sein Glück bei seinem ersten Antreten beim großen PS-Klassiker kaum fassen. Er „erbte“ den Sieg im zweiten WRT-Team mit seinen Teamkollegen Robin Frijns und Charles Milesi.

What an emotional roller-coaster for @followWRT!

From #41 abandoning on the penultimate lap ????

To #31 sprinting to the finish line taking LMP2 gold with a 0.727 second lead on #28 @JotaSport ????#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/2scdqQluBK