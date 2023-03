Tom Brady startet bei 24 Stunden von Le Mans

Tom Brady steigt nach seinem Karriereende in der NFL im Motorsport ein: Mit seiner Marke Bradybrand wird er Partner beim Langstrecken-Team Jota Hertz Racing.

Rekord-Super-Bowl-Sieger Tom Brady könnte mittlerweile seinen Ruhestand genießen. Doch der 45-Jährige greift bereits nach den nächsten Siegen. Statt dem grünen Football-Feld geht es ab sofort am Asphalt um Siege. Der private Rennstall Jota hat am Mittwoch eine offizielle Partnerschaft mit Bradys Modefirma Bradybrand und Autovermieter Hertz bekannt gegeben. Der prominente Name wird am Heckflügel beim 24-Stunden-Klassiker in LeMans zu sehen sein.

Das Design in "Hertz Racing Gold" stammt vom dritten Partner des Projekts, der kalifornischen Luxusmarke Singer Group. Die Quarterback-Legende meint zu seinem neuen Projekt: "Ich bin schon lange Zeit Motorsport-Fan und für Bradybrand ist es eine unglaublich aufregende Gelegenheit, jetzt Teil des Hertz-Teams JOTA als die Zukunft von Motorsportbekleidung und -Design zu sein. Wir freuen uns alle darauf, später in diesem Jahr bei den legendären 24 Stunden von Le Mans anzutreten"

Mit Felix da Costa, Will Stevens und Yifei Ye hat das neue Brady-Team sogar Sieg-Erfahrung im Gepäck. Da Costa und Stevens konnten in Le Mans bereits jeweils einmal gewinnen.