Cookies von Mama für erstes Brüderpaar im Super Bowl

Donna Kelce wird in der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles hin- und hergerissen sein.

Denn ihre beiden Söhne sind Footballer, als erste Brüder überhaupt werden sich Travis (Chiefs) und Jason (Eagles) in der 57. Ausgabe des NFL-Finales in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/live im Sport24-Liveticker) auf dem Feld gegenüberstehen. Beim Media Day der NFL tauchte die Pensionistin mit einer Jacke in den Farben der Chiefs und Eagles auf und stahl allen die Show. Mit frischgebackenen Cookies betrat Donna Kelce die Veranstaltung, erntete Applaus von den Anwesenden und die Aufmerksamkeit vieler Fotografen. "Du kannst meiner Mama im Moment nichts sagen - sie ist ein absoluter Superstar", sagte Travis Kelce. Der Tight End der Chiefs ist der überragende Ballfänger seiner Mannschaft und die Lieblings-Anspielstation von Star-Quarterback Patrick Mahomes. Der 33-Jährige gewann vor drei Jahren bereits die begehrte Vince Lombardi Trophäe. Auch sein Bruder Jason, Center in der Offensive Line der Eagles, durfte vor fünf Jahren in der Super Bowl schon jubeln.

"Es ist ein spezieller Moment, an den wir uns für den Rest unseres Lebens erinnern werden", betonte Travis Kelce, der um zwei Jahre jüngere Bruder. Einer von beiden wird nach dem Duell im State Farm Stadium in Glendale/Arizona einen Super-Bowl-Titel mehr auf der Visitenkarte haben. "Er hat mehr Pro Bowls, wird in die Hall of Fame aufgenommen, ist wohl der beste Tight End aller Zeiten, er sieht besser aus und er kann besser tanzen", sagte Jason Kelce: "Gib mir eine Sache, Trav: 'Lass mich mehr Super Bowls haben.'"

Travis hat im direkten Duell die Nase vorn

In den direkten Duellen steht es bisher 3:0 für Travis, mit Siegen in den Jahren 2013, 2017 und 2021. Aber: "Wer dieses Spiel gewinnt, hat das ultimative Recht zu prahlen", betonte Jason. Auf Mama Kelce wartet jedenfalls ein emotionaler Abend. "Deine Hoffnungen und Träume werden wahr, aber auch deine schlimmsten Ängste. Einer von beiden wird als Verlierer heimfahren und keiner von ihnen ist ein guter Verlierer", sagte sie dem TV-Sender FOX8.

Mehr als 185.000 Personen haben bereits eine Petition auf der Website change.org unterschrieben, damit Donna Kelce den prestigeträchtigen Münzwurf vor dem Spiel durchführen darf. Außerdem war die derzeit wohl berühmteste Mutter im Football zu Gast bei mehreren US-Talkshows. Die Super Bowl wird sie mit einem gemischten Trikot mit den Nummern und Farben ihrer beiden Söhne besuchen. Allerdings ist die "Kelce Bowl" nicht das erste Brüder-Duell in der Super Bowl, vor genau zehn Jahren standen sich mit John und Jim Harbaugh zwei Head Coaches von den San Francisco 49ers und den Baltimore Ravens im "Harbaugh Bowl" gegenüber.