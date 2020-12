Mercedes verbockt Russell-Sieg

In einem chaotischen Bahrain-GP verspielt Mercedes seinen Sieg mit einer Reifen-Panne. Racing-Point-Pilot Sergio Perez nutzt die Gunst der Stunde und holt den ersten Saison-Sieg für seinen Rennstall. Occon feiert sein Podest-Debüt als Zweiter - Stroll landet auf Rang drei.

Mercedes hat mit einer einmaligen Boxenpanne beim GP von Sakhir in Bahrain einen sicher scheinenden Doppelsieg weggeworfen. Beim führenden Hamilton-Ersatz George Russell und dem Rennzweiten Valtteri Bottas wurden kurz vor Schluss die Reifen vertauscht, was beide Autos weit zurückwarf. Am Ende feierte der Mexikaner Sergio Perez im Racing Point einen unerwarteten Premierensieg vor Esteban Ocon (Renault) sowie Teamkollege Lance Stroll. Bottas wurde 8., Russell nur 9.



Es war das vorletzte Saisonrennen der Formel 1. Das Finale steigt in einer Woche in Abu Dhabi. Lewis Hamilton steht als Weltmeister bereits ebenso fest wie Mercedes als Konstrukteurs-Champion.