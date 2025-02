MotoGP-Champion Jorge Martín nach Sturz in Sepang im Krankenhaus

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín ist beim Wintertest in Sepang schwer gestürzt. Der 27-jährige Spanier musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim MotoGP-Wintertest in Sepang kam es am Mittwoch zu einem schweren Sturz von Jorge Martín. Der Spanier verlor in der zweiten Kurve die Kontrolle über seine Aprilia und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Besonders heftig: Beim Aufprall riss sein Visier ab. Trotz des Sturzes blieb der 27-Jährige bei Bewusstsein, klagte aber über Schmerzen an Fuß und Hand.

Martín wurde umgehend ins Nilai-Krankenhaus gebracht, um mögliche Verletzungen abzuklären. Wie schwer die Blessuren sind und ob sie seinen Saisonstart gefährden, ist noch unklar.

Saisonstart am 2. März – reicht die Zeit?

Martín hatte 2024 seinen ersten MotoGP-Weltmeistertitel auf einer Ducati von Pramac-Racing gewonnen und wechselte zur Saison 2025 zu Aprilia. Der Auftakt der neuen Saison ist für den 2. März in Thailand angesetzt. Ob der Spanier rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten.