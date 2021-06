Rossi stellt sich Sinnfrage

In Mugello hatten die MotoGP-Stars vor dem Start vom Tod ihres Kollegen erfahren.

Es waren herzzerreißende Bilder: Die MotoGP-Stars versammeln sich, um dem im Qualifying verunglückten Schweizer Moto3-Kollegen Jason Dupasquier (19) zu gedenken. Vor ihnen eine blaue Gedenktafel: "Jason -Always in our Hearts" - du bleibst immer in unseren Herzen. Danach ging's an den Start. Kurz später duellierten sich Marc Márquez & Co., als wäre nichts passiert. Nach der Zielflagge flossen bei Sieger Quartararo die Tränen: "Ich war zwar der Schnellste, aber es fühlt sich nicht an wie ein Sieg."

Rührende Worte fand Superstar Valentino Rossi (42) auf Instagram: "Ich kannte Jason Dupasquier nicht persönlich. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn im Fahrerlager zu treffen, aber ich verfolgte ihn immer auf der Rennstrecke. In diesem Jahr war er stark unterwegs, er hatte sich von einer schlimmen Verletzung erholt und war ständig in der schnellen Gruppe. (...) Die Bilder am Samstag waren sofort sehr besorgniserregend und am Abend war klar, dass sein Zustand sehr ernst war. Am Sonntag, eine Stunde vor dem Rennen, kam die Nachricht, die niemand hören wollte. Es war sehr schwer, den Helm aufzusetzen und auf das Motorrad zu steigen, denn in einem Moment verliert alles seinen Sinn, man fragt sich, was man da noch macht."

Kofler in Mugello verletzt - Kein Start in Barcelona

Bei Maximilian Kofler wurden nach einem Moto3-Rennsturz in Mugello kleinere Wirbelbrüche festgestellt. Der 20-jährige Oberösterreicher wurde am Montag in die Heimat überstellt. Barcelona muss er in jedem Fall auslassen.

Rund um den Katalonien-GP (MotoGP-Start So., 13 Uhr, live ServusTV) sind Aktionen im Gedenken an Dupasquier geplant.