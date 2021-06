Rossi erwartet Aufwärtstrend

Valentino Rossi ist die Moto-GP-Ikone. Beim GP am Sachsenring will er das beweisen.

Im stolzen Alter von 42 Jahren will Superstar Valentino Rossi, der deutlich jüngeren Konkurrenz noch mal Feuer unter dem Hintern machen. Dass er zurecht das Gesicht des Motorsports ist, bewies er unter anderem mit zehn Podestplätzen am Sachsenring, sechs Mal davon landete er auf Platz eins. In einer bislang enttäuschenden Saison, die zuletzt in einem Ausfall in Katalonien gipfelte, will er an Ort und Stelle am Sonntag (14 Uhr) die Trendwende einleiten.



Ein Testtag in Barcelona am Montag stimmte ihn positiv. "Wir haben einige Einstellungen ausprobiert", meinte Rossi geheimnisvoll. "Meine Pace war gut. Ich war in den Top 10 und hatte ein positives Gefühl. Ich hoffe, dass wir das in Deutschland fortsetzen können und ein gutes Wochenende haben."