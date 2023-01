Nadal steigt als Eigentümer in Elektro-Boot-Serie ein

Der 22-fache Tennis-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal ist Team-Eigentümer in einer neuen voll-elektrischen Renn-Motorboot-Serie.

Dies gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Nadal wird sein Team in der ersten Saison der UIM E1 WM einsetzen, die im Laufe des Jahres erstmals ausgetragen wird. Die Serie ist eine Idee von Alejandro Agag, der auch die Formel E und die Extreme E gegründet hatte.

Nadal ist nicht der erste Sportstar mit eigener Mannschaft, auch Formel-1-Red-Bull-Pilot Sergio Perez ist mit seinem Team vertreten. "Ich freue mich sehr, mich an einem Projekt wie E1 zu beteiligen, das Wert auf Nachhaltigkeit legt und sich positiv auf die Gesellschaft als Ganzes auswirken wird, insbesondere in Küstengemeinden", sagte Nadal in einer Erklärung. Ihm gefalle auch, dass sich die E1 als klare Mission für die Erhaltung der Meeresökosysteme einsetze.