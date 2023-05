Perera feiert Premierensieg bei DTM-Auftakt in Oschersleben

Franck Perera hat am Samstag in Oschersleben den Saisonauftakt der DTM-Saison gewonnen.

Der von der Pole Position gestartete Franzose setzte sich vor dem Deutschen Tim Heinemann und dem Briten Jack Aitken durch. Das österreichische Quartett verpasste den Sprung in die Top Ten, als bester heimischer Fahrer belegte Thomas Preining Platz elf.

Ein verpatzter Boxenstopp und eine Fahrt ins Kiesbett verhinderte eine bessere Platzierung des Manthey-Piloten. Vizemeister Lucas Auer beendete das erste Saisonrennen nach einer schwierigen Vorbereitungszeit aufgrund eines Trainingsunfalls auf Rang 16 und verpasste die Punkte. Clemens Schmid landete auf Rang zwölf, Neuling Mick Wishofer schied aus.

Am Sonntag (13.30 Uhr) wird der zweite Lauf in Oschersleben gefahren. 16 Rennen an acht Wochenenden stehen bis Oktober dem Programm der DTM-Piloten. Vom 22. bis 24. September gastiert die DTM auf dem Red Bull Ring in Spielberg.