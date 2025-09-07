Razgatlioglu im Rausch: Vierter Superbike-Hattrick in Folge!

Toprak Razgatlioglu hat in Magny-Cours seinen vierten Hattrick in Folge gefeiert und den 50. Sieg für BMW eingefahren. Alex Lowes holte für Bimota das dritte Podium am Wochenende. Der Türke führt die WM mit 39 Punkten Vorsprung an.

Toprak Razgatlioglu hat das zweite Rennen in Magny-Cours dominiert und seinen vierten Hattrick in Folge eingefahren. Der BMW-Pilot holte seinen 75. WorldSBK-Sieg und den 50. Sieg für BMW. Der Türke erhöhte seine Bilanz auf 12 Siege in Folge und liegt damit nur einen Sieg hinter seinem Rekord aus dem Jahr 2024.

Bimota feiert historisches Wochenende

Nicolo Bulega sicherte sich auf Ducati den zweiten Platz, Alex Lowes holte auf Bimota (Kawasaki) den dritten Podestplatz an diesem Wochenende. Der Brite erreichte damit seinen 50. Karriere-Podiumsplatz. Für Bimota ist es die beste Wochenendleistung seit Stephane Mertens und Davide Tardozzi 1988 in Hockenheim.

Alvaro Bautista (Ducati) zeigte eine starke Aufholjagd von Startplatz 14 bis auf Rang vier. Michael van der Mark (BMW) beendete das Rennen auf Platz fünf und erreichte sein bestes Ergebnis in 18 Rennen. Jonathan Rea (Yamaha) kämpfte sich bis auf Platz sechs vor.

Das Ergebnis von Rennen 2

Pos. Fahrer (Nation) Marke Zeit 1. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 33'52.845 2. Nicolo Bulega (ITA) Ducati +8.087 3. Alex Lowes (GBR) Bimota +12.123 4. Alvaro Bautista (ESP) Ducati +13.806 5. Michael van der Mark (NED) BMW +16.293 6. Jonathan Rea (GBR) Yamaha +17.039

Superbike WM-Stand

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 469 2. Nicolo Bulega (ITA) Ducati 430 3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 260 4. Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 236 5. Alvaro Bautista (ESP) Ducati 230 6. Sam Lowes (GBR) Kawasaki 163

Stand nach 9 von 12 Rennen.