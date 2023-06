Sensations-Comeback: Vettel gibt wieder im F1-Boliden von Red Bull Gas

Darauf haben viele Formel-1-Fans lange gewartet: Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (35) nimmt wieder im Cockpit von Red Bull Platz.

Sebastian Vettel ist eigentlich seit seinem Rücktritt im Vorjahr in Formel-1-Pension – doch 2023 kehrt der vierfache Weltmeister zurück in einen F1-Boliden von Red Bull. Der Deutsche wird am 9. September auf dem Nürburgring Gas geben. Allerdings nicht im Rahmen eines echten Königsklasse-Rennens, sondern beim Motorsport-Event "Red Bull Formula Nürburgring".

Vettel soll auf der Nordschleife Demo-Runden drehen – und zwar nicht in irgendeinem, sondern in einem für ihn ganz speziellen Rennwagen: Dem Red Bull RB7, genau jenem Boliden, mit dem Vettel 2011 seinen zweiten Weltmeistertitel holte.

Auch weiterer Ex-F1-Star am Start

Bei dem von Energydrink-Produzent Red Bull organisierten Event wurden Showruns von mehreren Motorsport-Legenden angekündigt. Sie dienen als Rahmenprogramm für das 12-Stunden-Rennen der Langstreckenserie NLS am Nürburgring.

Vettel wird dabei übrigens nicht der einzige namhafte F1-Star sein. Bereits vor zwei Monaten wurde mit Daniel Ricciardo ein weiterer Red-Bull-Pilot angekündigt, der 33-Jährige ist aktuell Ersatzfahrer bei den Bullen. Der Australier wird im Red Bull RB8 aus der Saison 2012 Gas geben.