Topraks Rekordserie beendet – Bulega holt zwei Siege in Spanien

Das WorldSBK-Rennwochenende in Aragon brachte die Wende im Titelkampf. Toprak Razgatlioglu holte zwar Samstags seinen 13. Sieg in Folge, doch Nicolo Bulega konterte am Sonntag mit einem Doppelerfolg. Die Serie des BMW-Stars ist damit beendet.

Toprak Razgatlioglu startete mit einem historischen Erfolg ins Aragon-Wochenende. Der BMW-Star holte sich im Samstagsrennen seinen 13. Sieg in Folge und egalisierte damit seinen eigenen Rekord. In einem absolut unglaublichen 18-Runden-Rennen setzte sich "El Turco" gegen Titelrivalen Nicolo Bulega durch und feierte seinen ersten Karriere-Sieg in Aragon überhaupt.

Bulegas spektakuläre Revanche

© oe24

Doch am Sonntag schlug Bulega zurück. Der Italiener beendete Topraks Siegesserie im Superpole-Rennen mit einem Überholmanöver dank seiner überlegenen Ducati in der letzten Kurve. Es war sein erster Sieg seit Mai - ebenfalls durch ein Last-Lap-Manöver gegen den BMW-Star. Die beiden tauschten in fast jeder Runde die Positionen in einem atemberaubenden Duell.

Sonntags-Doppel für Ducati-Star

Im zweiten Rennen setzte Bulega seinen Lauf fort und holte mit einem cleveren Verteidigungszug den zweiten Sieg des Tages. Der Ducati-Fahrer überraschte Razgatlioglu in Runde 12, als er defensiv fuhr und der BMW-Star weit nach außen kam. Bulega baute einen Vorsprung aus und sicherte sich den Sieg.

Rekorde und Meilensteine

Razgatlioglu hatte mit seinem Samstagssieg nicht nur die Serie auf 13 Siege ausgebaut, sondern auch seinen 19. Saisonsieg gefeiert - mehr als je zuvor in einer Saison. Bulega glich hingegen mit seinem 10. Saisonsieg den Rekord von Max Biaggi für einen italienischen Fahrer aus und erreichte sein 50. Karriere-Podium.

Kämpfe im Mittelfeld

Alvaro Bautista komplettierte das Sonntagspodium mit Platz 3, während Andrea Iannone sich im zweiten Rennen auf Platz 4 vorkämpfte. Jonathan Rea erzielte mit Platz 5 sein bestes Saisonergebnis. Die Rennen waren von zahlreichen Stürzen geprägt, darunter Razgatlioglus BMW-Kollege Michael van der Mark in der letzten Runde.

Ergebnis Rennen 2 in Aragon:

Pos. Fahrer (Nation) Marke Rückstand 1. Nicolo Bulega (ITA) Ducati 1:48.459 min 2. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW +3.248 s 3. Alvaro Bautista (ESP) Ducati +4.973 s 4. Andrea Iannone (ITA) Ducati +12.904 s 5. Jonathan Rea (GBR) Yamaha +13.521 s 6. Alex Lowes (GBR) Bimota +16.102 s

Suberbike WM-Stand:

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1 Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 523 2 Nicolo Bulega (ITA) Ducati 487 3 Danilo Petrucci (ITA) Ducati 284 4 Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 254 5 Alvaro Bautista (ESP) Ducati 253 6 Sam Lowes (GBR) Kawasaki 184

Stand nach 10 von 12 Rennen.

Weiter geht es mit der Superbike-WM vom 10. bis 12. Oktober mit der 11. Runde in Porttugal/Estoril.