Verstappen in Zandvoort um Heim-Pole

Max Verstappen will am Weg zum nächsten Rekord bei seinem Heimrennen in Zandvoort schon im Qualifying aufzeigen.

Am Samstag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) steigt das Qualifying zum GP der Niederlande. WM-Leader Max Verstappen will sich vor seinen Fans die Pole Position schnappen. Doch McLaren-Pilot Lando Norris ist im Orangen Menschenmeer ein harter Gegner. Am Tag der Freien Formel-1-Trainings vor dem Rennen in Zandvoort hat der Brite die beste Runde abgeliefert. Er war in der zweiten Einheit am Freitagnachmittag in 1:11,330 Minuten um 23 Tausendstelsekunden schneller als Lokalmatador Max Verstappen. Verstappenwar davor im ersten Training Schnellster gewesen.

"Heute war ein guter Tag, wir haben ein paar verschiedene Dinge am Auto ausprobiert. Es gibt ein paar Dinge, an denen wir noch feilen wollen, wie zum Beispiel an der Balance, aber im Großen und Ganzen war das Handling gut, auch auf den Long Runs", erklärte Verstappen. "Es ist fantastisch, all das Orange auf den Tribünen und an der Strecke zu sehen. Ich spüre die Unterstützung."

Arm gebrochen: Daniel Ricciardo fällt nach Crash aus

So wurde Max Verstappen zum Superstar

Marko: "Hätte nix gegen WM-Party in Japan"

Hamilton, der mit den Spitzenleuten nicht ganz mithalten konnte, sprach von einem "großartigen Tag" für sich. "Alles in allem fühlt sich das Auto hier konkurrenzfähiger an, also wollen wir das beibehalten und sehen, ob wir morgen noch mehr herausholen können", sagte der siebenmalige Weltmeister.

Lawson vor F1-Debüt

In Für den Schock-Moment am Freitag sorgte Daniel Ricciardo. Der Australier "parkte" seinen AlphaTauri in den Leitplanken. Als er versuchte, eine weitere Linie zu fahren, war es zu spät, um etwas anderes zu tun - andernfalls wäre es wohl zum Zusammenstoß mit Piastri gekommen. Ricciardo wurde später zur Abklärung von möglichen Handverletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dabei wurde eine Fraktur des linken Mittelhandknochens diagnostiziert, wie AlphaTauri bekanntgab. Für ihn wird an diesem Wochenende der Neuseeländer Liam Lawson, der 2021 um ein Haar DTM-Champion geworden wäre, ans Lenkrad greifen. In dieser Saison war der 21-Jährige hauptsächlich in der japanischen Super Formula engagiert.

Mit dem Großen Preis der Niederlande beginnt die zweite Saisonhälfte. Verstappen kann dabei Sebastian Vettels Rekord von neun Siegen nacheinander aus dem Jahr 2013 einstellen. Der Deutsche hatte diesen vor zehn Jahren ebenfalls als Red-Bull-Pilot realisiert. Verstappen führt im Gesamtklassement mit 125 Punkten Vorsprung auf Pérez. Der Zandvoort-Sieger der vergangenen beiden Jahre ist auf dem besten Weg zum dritten Titeltriumph nacheinander.