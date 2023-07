Verstappen-Show soll in Ungarn weitergehen

Vor den Toren Wiens jagt Super-Bulle Max Verstappen den nächsten Rekord.

Noch bevor die Formel 1 in die Sommerpause geht, ist die Königsklasse des Motorsports zur One-Man-Show geworden. Diese will Seriensieger Max Verstappen beim GP von Ungarn am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) fortsetzen. Mittlerweile könnte sich der 25-jährige Niederländer leisten in jedem Rennen Zweiter zu werden und würde dennoch am Ende des Jahres den dritten Titel in Folge holen.

Verstappen greift am Hungaroring nach dem siebenten Sieg am Stück. Was die Konkurrenz zusätzlich zittern lässt: Red Bull hat angekündigt mit einem neuen Update zu kommen. Dazu meint der Vorjahressieger: „Mal sehen, wo wir auf einer Strecke stehen, auf der man mit hohem Abtrieb und relativ niedrigen Kurvengeschwindigkeiten fährt.“ Gelingt den Bullen der nächste Coup, würde man erneut Geschichte schreiben. Es wäre der 12. Sieg des Rennstalls, womit man sich die ewige Bestmarke von McLaren aus dem Jahr 1988 überbieten würde.

Allerdings haben die Bullen bislang kein einziges Mal die Bestzeit in Ungarn einfahren können. Von der Pole Position startet sensationell Mercedes-Star Lewis Hamilton. Der Brite dürfte auf dem Traditionskurs von seiner bevorstehenden Vertragsverlängerung (oe24 berichtete) zusätzliche Motivation haben und den Rekord verhindern wollen.

Verstappen schon im September Weltmeister?

Doch Verstappen hat auch schon den nächsten Rekord im Visier. Neun Siege am Stück in einer Saison gelangen bislang nur Sebastian Vettel 2013. Diese Marke würde Verstappen ausgerechnet bei seinem Heim-GP in Zandvoort knacken können. Und damit nicht genug: Geht der Erfolgslauf weiter, würde er spätestens am 8. Oktober in Katar den Titel-Hattrick fixieren.

Dazu müsste allerdings Teamkollege Sergio Perez immer Zweiter werden. Doch der steckt seit Wochen in der Krise. Die Gerüchte verdichten sich, dass Neo-AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo ihn ablösen könnte. Für noch mehr Zündstoff in dieser Diskussion sorgte der Mexikaner selbst. Gleich im ersten Training schrottete er seinen Bolliden bei einem Crahs in der ersten Runde.

McLaren will sich als neue Nr. 2 positionieren

Das britische Team konnte nach einem verpatzten Saisonstart zuletzt in Silverstone wieder aufzeigen. Die Jungstars Lando Norris und Oscar Piastri haben einen Podestplatz in der Konstrukteurswertung noch nicht aufgegeben. Obwohl man 144 hinter den zweitplatzierten Mercedes liegt. Doch auch die Silberpfeile hoffen nach einem Pleiten-Wochenende in Großbritannien auf dem langsamaren Kurs wieder auf die Erfolgsspur wechseln zu können.

Einziger Wehrmutstropfen für das Team von Toto Wolff ist, dass George Russel von Startplatz 18 starten muss. Der Brite wurde im Q1 vom heftigen Verkehr auf der Strecke behindert. Wolff meinte dazu: "Das ist schade, sonst wäre George auch um die Pole mitgefahren."