Nach Türkei-Festnahme: Israel-Profi ist frei!

Fußball-Profi Sagiv Jehezkel (28) war wegen seines Torjubels mit einer Anti-Hamas-Geste von der türkischen Polizei festgenommen worden. Jetzt ist der 28-Jährige frei und zurück in seiner Heimat.

Der israelische Fußballer Sagiv Jehezkel ist am Montagabend in Tel Aviv gelandet. Er hatte zuvor mit seinem Torjubel in der Türkei für Aufsehen gesorgt. Der Spieler vom türkischen Erstligisten Antalyaspor hatte gestern gegen Trabzonspor zum 1:1-Ausgleich getroffen und beim Jubel seinen Armverband, auf dem "100 Tage 7.10." stand, in die Kamera gehalten. Mit dem Schriftzug erinnerte er an den 7. Oktober, an dem Tag an dem Hamas-Terroristen ein Massaker in Israel anrichteten.

Am gestrigen Abend wurde er dann von der türkischen Polizei festgenommen. Jetzt ist Jehezkel frei und in seiner Heimat angekommen. Er wurde von etwa 30 Personen am Flughafen in Tel Aviv jubelnd empfangen. Laut "Bild"-Bericht soll sich zuletzt der Mossad-Chef eingeschaltet und mit seinem türkischen Amtskollegen gesprochen haben. Ein Grund dafür, warum der Israeli freigelassen wurde und in sein Heimatland fliegen durfte.

Am Flughafen in Tel Aviv soll er sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu unterhalten haben. "Es sind einige Dinge vorgefallen, über die ich später berichten werde. Es gibt nichts Besseres als Israel auf der Welt. Ich bin froh, hier zu sein", habe er laut "Bild" zu Netanjahu gesagt.