Nagelsmann tobt wegen Skandal-Umfrage der ARD

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann ist wegen einer Skandal-Umfrage der ARD völlig ausgezuckt.

Zum Eklat kam es auf einer Pressekonferenz des Deutschen Fußballbundes.

Klare Ansage

Der deutsche Nationaltrainer mit einer Ansage: "Ich hoffe, nie wieder etwas von solchen Scheiß-Umfragen lesen zu müssen.“

WDR-Umfrage

Deshalb war Julian Nagelsmann (36) so wütend: In einer laut WDR repräsentativen Befragung gab jeder fünfte Befragte an, dass er es besser fände, wenn wieder mehr weiße Spieler in der DFB-Elf spielen würden.

Klare Kante

Der Ex-Trainer des FC Bayern reagierte prompt und deutlich: "Allein die Fragestellung finde ich einen Wahnsinn, dass wir im Öffentlich Rechtlichen so eine Frage stellen. Ich war schockiert.“