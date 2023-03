Napoli-Star Osimhen will zum FC Bayern

Der FC Bayern soll sich wohl weiterhin nach einem absoluten TOP-Stürmer umsehen. Und das, obwohl erst kürzlich der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting verlängert wurde.

Der Fußballer, der rein sportlich gesehen, perfekt ins Profil passen würde, ist dabei niemand geringeres als der 24-jährige Napolis Victor Osimhen. Auch er soll einem Wechsel nach München offen gegenüber stehen.

Der TV-Sender "Sky" berichtete kürzlich, wie attraktiv ein Wechsel zum FC Bayern für Victor Osimhen wäre. Obwohl der SSC Neapel-Star nach Angaben „liebend gerne“ zum deutschen Rekordmeister wechseln würde, schränkt "Sky" nun gleichzeitig ein, dass sich sein Wunsch wohl kaum erfüllen würde.

Denn die mit unter größte Hürde für den FC Bayern ist dabei der hohe Preis, den Napoli seinem Fußball Star umhängt. Die Ablöse soll dabei nämlich im dreistelligen Millionenbereich liegen! Dazu soll ein Gehalt von jenseits der 10 Millionen Euro kommen. Und der FC Bayern? Der wird dieses Paket wohl kaum stemmen können und wollen.

All-In für Harry Kane?

Dazu kommt: Die Bayern-Chefs sollen sich eigentlich darauf verständigt haben, dass einzig und allein Harry Kane der Spieler sein würde, für welchen sich am Transfermarkt "all in" gehen würden. Wobei auch dieser Wechsel für äußert unwahrscheinlich gilt, denn auch der Preis des Engländers ist nicht gerade flach gehalten.

Statt Harry Kane nun Osimhen?

Nicht außer Acht zu lassen ist auch die Leistung und Qualität von Osimhen. Der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann ist sogar der Meinung, Osimhen sei besser als Kane.

"Sport.de" zitiert nun den schwärmenden Hamann: "Der Osimhen ist in einer anderen Liga. Kane ist ein hervorragender Stürmer, aber der Osimhen: Besser geht's ja nicht!",

Doch was sagt Osimhen?

Der Fußball-Star selbst, äußerte sich bislang noch nicht, deutete aber an, dass seine Neapel-Karriere womöglich schon im Sommer enden könnte.

"Ich weiß nicht, was die Zukunft hergibt. Ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin. Am Ende der Saison werde ich mich mit meinen Agenten hinsetzen und alles besprechen", verrät er im Interview mit "sport1".