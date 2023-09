Neymar plant Saudi-Abschied

So richtig rund läuft es für Neymar bei Al-Hilal noch nicht. Nach durchwachsenen sportlichen Leistungen und immensen Spannungen mit Trainer Jorge Jesus plant der Superstar bereits seinen Wüsten-Abschied

300 Millionen in zwei Jahren. Hinzu kommen etliche weitere Luxus-Zuwendungen wie Privatflüge und andere Annehmlichkeiten. Es klingt paradiesisch. Eine langfristige Zukunft malt sich Neymar bei seinem neuen Klub Al-Hilal aber trotzdem nicht aus.

Neymar wünscht sich Rückkehr zu Ex-Klub

Ganz im Gegenteil-Er plant bereits seinen Abschied! Wie der bekannte brasilianische Journalist Ademir Qintino berichtet, verfolgt der 31-Jährige den konkreten Plan, in zwei Jahren von Al-Hilal zu seinem Jugendklub FC Santos in die Heimat zurückzukehren.

Großes Ziel sei dabei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit der Selecao. Und das obwohl der Rekordtorjäger der brasilianischen Nationalelf (79 Treffer in 126 Einsätzen) vor der WM 2022 in Katar andeutete, eventuell keine WM mehr zu spielen.

Beim Klub aus Sau Paulo schaffte der Stürmer einst den Sprung zum Profi. Ehe er 2013 für insgesamt 88 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte. Vier Jahre später folgte der spektakuläre Wechsel zu PSG. Seit dem Sommer kickt Neymar nun bei Al-Hilal.

Fußball-Star fühlt sich in der Wüste nicht wohl

Bereits drei Spiele absolvierte der Brasilianer in der Saudi-Pro-League. Auf einen Treffer wartet Neymar aber noch. Dazu sei das Verhältnis zwischen ihm und seinem Trainer Jorge Jesus sehr angespannt.