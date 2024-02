Oliver Glasner vor Wechsel in die Premier League

0:1 - Bayern verliert in Rom gegen Lazio Der FC Bayern München verliert am Mittwoch in Rom gegen Lazio im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 0:1. Siegtreffer für die Römer erzielte Ciro Immobile in Minute 69 per Elfmeter, zuvor hatte Upamecano nach Foul im Strafraum Rot gesehen. Jetzt droht Bayern das Aus in der Königsliga.