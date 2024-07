Schwimmer Martin Espernberger hat einen ausgezeichneten Einstand bei Olympischen Spielen erwischt.

Der Oberösterreicher markierte am Dienstag in Paris über 200 m Delfin mit die fünftbeste Vorlaufzeit in 1:55,19 Min. für einen Vorlauf eine gute Marke. Die Vorschlussrunde der Top 16 ist für 20.42 Uhr angesetzt. Espernberger blieb 0,5 Sek. über seiner persönlichen Bestzeit und ließ Lokalfavorit Leon Marchand 0,07 Sek. hinter sich. Schnellster war Kristof Milak (HUN/1:53,92).