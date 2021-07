Marach/Oswald siegen bei Olympia-Start

Dem österreichischen Tennis-Duo Oliver Marach/Philipp Oswald gelang ein Top-Start bei Olympia.

Das Tennis-Doppel Oliver Marach/Philipp Oswald hat am Sonntag im olympischen Tennisturnier einen Auftaktsieg gelandet. Die beiden Routiniers setzten sich gegen die jeweils auch im Einzel angetretenen Australier John Millman/Luke Saville nach 79 Minuten 7:5,6:2 durch. Im Achtelfinale geht es für den 41-jährigen Marach und den 35-jährigen Oswald schon am Montag (4. Match nach 4.00 Uhr MESZ gegen die als Nummer drei gesetzten Kolumbianer Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah weiter.

1:19 Stunden benötigten Marach/Oswald für ihren Sieg, bei dem sie sieben Asse schlugen - eines sogar per zweitem Aufschlag - und den Gegnern bei insgesamt acht Gelegenheiten viermal das Service abnahmen. Millman/Saville schlugen in dieser Hinsicht einmal zu, und zwar zu Beginn des zweiten Satzes. "Da war die Energie ein bisschen unten nach dem gewonnenen Satz", sagte Joachim Kretz, Betreuer von Marach/Oswald. "Aber dann haben sie sich gefangen und waren wieder sehr solide."

Enger war der erste Durchgang, in dem es bis 5:5 mit dem Aufschlag gegangen ist. Bei einer 6:5-Führung gelang Marach aber mit einem satten Return der entscheidende Punkt zum Satzgewinn.

Der 35-jährige Cabal und der 34-jährige Farah sind freilich ein anderes Kaliber. Die beiden liegen in der Doppel-Weltrangliste auf den Positionen sechs und sieben, der Vorarlberger Oswald und der Steirer Marach hingegen knapp außerhalb der Top 40. Seit 2014 haben die beiden Südamerikaner gemeinsam 18 Titel geholt, darunter 2019 die US Open und 2018 mit Rom auch ein Masters-1000-Turnier. Heuer haben die beiden die 500er-Titel in Dubai und Rom geholt.

Oswald hat aber heuer zweimal gezeigt, wie Cabal/Farah zu schlagen sind. Mit dem Neuseeländer Marcus Daniell gewann er im März in Doha im Halbfinale auf Hartplatz 6:3,6:4, im Juni in London in Queen's auf Rasen im Champions-Tiebreak. "Sie waren vor der Coronazeit deutlich Nummer eins und sind ein super eingespieltes Team", warnte Oswald und ergänzte gegenüber der APA. "Sie sind hier einer der Top-Favoriten, auch wegen der Bedingungen. Die verlieren kein Match, man muss sie schlagen."