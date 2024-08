Olympia-Finale: Tom Cruise plant Stunt-Feuerwerk

Die Eröffnungsfeier auf der Seine hat für Aufsehen gesorgt. Wird die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris mithalten können? Die Gerüchteküche brodelt - nun werden mehrere Namen genannt.

In bereits fünf Tagen steht ein spektakuläres Finale der Olympischen Spiele in Paris bevor: Medienberichten zufolge sollen Hollywood-Superstar Tom Cruise sowie die beiden weltbekannten französischen Bands Air und Phoenix bei der Abschlussfeier am Sonntag mitwirken. Die Informationen stammen von der französischen Zeitung „Le Parisien“, die zudem berichtet, dass Tom Cruise eine zentrale Rolle bei der symbolischen Übergabe der olympischen Flagge an die nächste Gastgeberstadt Los Angeles übernehmen wird.

»Stunt-Cruise« will Paris begeistern

Cruise, bekannt für seine waghalsigen Stunts, plant offenbar einen Auftritt der Extraklasse: Er soll an der Fassade des Stade de France einen seiner berühmten Stunts aufführen. Vorab soll der Actionstar bereits eine Szene am ikonischen „Hollywood“-Schriftzug in Los Angeles gedreht haben, um die Brücke zwischen den Olympischen Spielen in Paris und denen in Los Angeles 2028 zu schlagen. Mit Air und Phoenix sollen dem Bericht zufolge bei der Feier zwei Bands auftreten, die auch außerhalb Frankreichs Erfolge gefeiert haben und eine große Anhängerschaft haben

Düstere Dystopie

Obwohl die Veranstalter bisher keine offizielle Bestätigung für diese spektakulären Auftritte gegeben haben, versprechen die bisherigen Ankündigungen bereits eine unvergessliche Show. Diese soll, in Anlehnung an eine düstere Dystopie, ein Szenario präsentieren, in dem es keine Olympischen Spiele mehr gibt. Wie genau dies umgesetzt wird und welche Rolle die prominenten Künstler dabei spielen, bleibt spannend.