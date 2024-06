Novak Djokovic wird bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer im Tennis-Turnier um den Titel kämpfen.

Das Olympische Komitee von Serbien betonte am Dienstag, dass der Weltranglistendritte, der sich vor zwei Wochen bei den French Open verletzt hatte und am rechten Knie operiert wurde, seine Teilnahme bestätigt habe. Olympia-Gold fehlt dem 37-jährigen Serben noch in einer seiner großen Titelsammlung.