Tischtennis-Superstar nach Schläger-Eklat out

Der chinesische Tischtennis-Star Wang Chuqin ist im Einzel bereits in der zweiten Runde ausgeschieden

Der 24-Jährige, der als Topfavorit gegolten hatte, unterlag am Mittwoch Truls Möregårdh überraschend mit 2:4 Sätzen. Wang, einer der populärsten Athleten in China, musste gegen den Schweden mit einem Ersatzschläger spielen. Sein favorisiertes Modell war am Dienstag bei der Siegerehrung nach dem Gewinn von Mixed-Gold mit Sun Yingsha offenbar von Fotografen beschädigt worden.

"Ich konnte nicht verstehen, warum die Fotografen das getan haben", sagte Wang laut der Nachrichtenagentur Reuters direkt nach dem Vorfall. "Jetzt, wo es passiert ist, kann ich nichts mehr tun. Ich glaube, dass ich mit meinem Ersatzschläger immer noch gut spielen kann. Vielleicht ist das Schicksal."

Wang hat im Teamwettbewerb noch eine weitere Chance auf Gold. Im Einzelbewerb ist mit Fan Zhendong die chinesische Nummer zwei noch im Rennen.