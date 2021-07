Die Kärntner Nadine Weratschnig und Felix Oschmautz haben am Mittwoch in Tokio in Olympia-Bewerben des Wildwasser-Kanu eine sehr gute Basis für den Aufstieg ins Semifinale gelegt.

Die 23-jährige Weratschnig belegte bei der olympischen Premiere des Canadier-Einers der Frauen im ersten Vorlauf-Heat fehlerfrei in 112,47 Sek. (Bestzeit 107,51) Rang vier, die Top 18 kommen weiter. Der 22-jährige Oschmautz wurde im Kajak-Einer in 94,10 Sek. (90,92) Achter, die Top 20 steigen auf. Jeweils der bessere zweier Slalom-Läufe zählt. Weratschnigs zweiter Versuch ist für 8:42 Uhr MESZ angesetzt, jener von Oschmautz für 9.25. Semifinale und Finale im Frauen-Canadier sind für Donnerstag geplant, im Männer-Kajak für Freitag (jeweils ab 7.00 Uhr MESZ).