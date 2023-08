ORF-Moderator Pariasek rutscht Sager ''Wüst mi veroaschen?'' raus

Thiem will Albtraum-Serie bei US Open beenden Drei Jahre nach seinem Grand-Slam-Coup in New York kämpft Dominic Thiem bei den US Open gegen eine Unserie: Seit dem Final-Sieg über Zverev hat er es nur mehr bei den Australian Open 2021 ins Achtelfinale geschafft. Seither setzte es bei allen Grand-Slam-Auftritten Erstrunden-Niederlagen.