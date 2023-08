Thiem will Albtraum-Serie bei US Open beenden

Drei Jahre nach seinem Grand-Slam-Coup in New York kämpft Dominic Thiem bei den US Open gegen eine Unserie: Seit dem Final-Sieg über Zverev hat er es nur mehr bei den Australian Open 2021 ins Achtelfinale geschafft. Seither setzte es bei allen Grand-Slam-Auftritten Erstrunden-Niederlagen.

Am Montag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) nimmt Thiem auf dem berühmten Grandstand in Flushing Meadows den siebenten Anlauf, endlich wieder ein Auftakt-Match bei einem Major-Turnier zu gewinnen. Die 2021 erlittene Handgelenksverletzung ist zwar inzwischen längst ausgeheilt, doch die Vorzeichen stehen auch diesmal nicht wirklich rosig. Im Vorfeld der US Open hatte Thiem (ATP-Nr. 81) "eine Art Gastritis" aufgerissen, die ihn zur Absage für das Vorbereitungsturnier in Winston Salem gezwungen hatte. Zudem Auftakt-Gegner Alexander Bublik (ATP-Nr. 27) kein wirklich angenehmer Gegner: Der Kasache ist für seine Mätzchen bekannt, so serviert er z. B. immer wieder mal von unten, um sein Gegenüber aus dem Konzept zu bringen. Zudem hat erst er im Juni in Halle sein zweites ATP-Turnier gewonnen. Auch Ofner am Eröffnungstag im Einsatz Auch Österreichs Nummer 1 Sebastian Ofner (ATP-Nr. 58) ist bereits am ersten US-Open-Tag im Einsatz: Die Auftakt-Partie gegen Portugiesen Nuno Borges (ATP-Nr. 79) steigt ebenfalls um 17 Uhr. Das Match ist zugleich eine wichtige Standortbestimmung für die Davis-Cup-Begegnung Österreich - Portugal Mitte September im Schwechater Multiversum.