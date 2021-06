Hirscher trennt sich von Atomic

Marcel Hirscher trennt sich nach über 20 Jahren vom Sportausrüster Atomic.

Unser bester Skifahrer aller Zeiten hat sich gestern überraschend von Atomic getrennt. Auf Instagram postete er: „Nach fast 20 Jahren werden Atomic Ski und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Ich bin dankbar und stolz auf das, was wir erreicht haben, aber jetzt ist es an der Zeit, weiterzumachen. Bleiben Sie dran, es kommt noch mehr. #weareskifahren.“

Hintergrund: Hirscher plant, eine eigene Skifirma zu gründen. Schon im Vorjahr kündigte er an, dass er heuer eine Ski- und Aktivbekleidung auf den Markt bringen wird. Mehr Infos in Kürze...