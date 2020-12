ÖSV-Girls heute auf Rache aus

Im RTL von Courchevel jagen die ÖSV-Damen heute (9.30, live ORF 1 und im oe24-LIVETICKER) Top-10-Platz.

Courchevel. Für die Riesentorläuferinnen startet die Saison in Frankreich noch einmal neu. Acht Wochen, nachdem Katharina Truppe in Sölden als beste Österreicherin 15. geworden ist, soll nun die Wiedergutmachung in der alpinen Kerndisziplin gelingen. Truppe: „Die Top Ten sind im Bereich des Möglichen.“ ÖSV-Coach Christian Mitter hofft, dass „wir mannschaftlich weiter nach vorne rücken“.

US-Girl Mikaela Shiffrin gibt heute in Courchevel ihr RTL-Comeback. Wegen Trainingsrückstand sieht sie sich selbst jedoch nicht im Kreis der Favoritinnen.

Morgen steigt in Courchevel ein zweiter RTL.