ÖSV-Schock! Schneeberger stürzt schwer

Beim Damen-Super-G in Val di Fassa kam es zu unschönen Szenen nachdem zwei Läuferinnen schwer gestürzt waren.

Ein Sturz der Tirolerin Rosina Schneeberger hat eine weitere Unterbrechung des Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Val di Fassa nach sich gezogen. Zuvor war bereits die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie gestürzt und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Schneeberger fuhr mit Startnummer 21, erst 19 Athletinnen sind im Ziel.

© ORF Livestream

© ORF Livestream

Auch Norwegerin mit Horror-Sturz

Die 22-jährige Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie verlor im oberen Streckenabschnitt die Kontrolle über die Ski und wurde erst von den Sicherheitsnetzen gebremst.

© ORF Livestream

Sie wurde danach auf der Piste erstversorgt und schließlich mit dem Hubschrauber abtransportiert. Bei der 22-Jährigen wird eine schwerere Verletzung befürchtet.