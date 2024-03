ÖSV-Star muss Ski-Karriere wegen Verletzungen beenden

Im Alter von 30 Jahren hängt ÖSV-Abfahrerin Christine Scheyer die Skischuhe an den Nagel.

Die Skirennläuferin Christine Scheyer beendet im Alter von 30 Jahren ihre Karriere. Zahlreiche Verletzungen warfen die Vorarlbergerin immer wieder zurück, ihren einzigen Weltcupsieg feierte sie im Januar 2017 bei der Abfahrt in Zauchensee – ihr größter Karriereerfolg.

© GEPA ×

"Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich kämpfe seit über einem Jahr mit Knieschmerzen und das hat mir einfach die Motivation und Freude am Skifahren genommen, mit der ich vorher immer am Start gestanden bin", sagte Scheyer. Nach zehn Jahren im Weltcup und dem Sieg in Zauchensee 2017 als größten Erfolg möchte sich die 29-Jährige neu orientieren.

Ihren Rücktritt gab Scheyer am Samstagvormittag auch mit einem emotionalen Posting auf Instagram bekannt. Zu einem Videozusammenschnitt, der sie von ihren Anfängen auf Ski als Kind bis zur Weltcup-Karriere zeigt, schrieb sie folgende Worte:

"Heute ist mein letzter Tag als Profisportler, und von nun an werde ich versuchen, dieses 'normale Leben' zu leben. Als junges Mädchen wollte ich nur Skifahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages im Weltcup landen würde. Ich weiß, dass ich nicht alle meine Ziele erreicht habe. Trotzdem bin ich sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich habe eine verdammte Weltcup-Abfahrt gewonnen, ich hatte viele gute Ergebnisse und ich bin viele Male von Verletzungen zurückgekommen. Und am Ende sind es die Folgen einiger dieser Verletzungen, die es unmöglich machen, den Skirennsport auf diesem Niveau fortzusetzen. Aber während dieses eine Kapitel zu Ende geht, bin ich schon gespannt, was das nächste für mich bringen wird."



Studium abgeschlossen

Die Vorarlbergerin hat im vergangenen Jahr ihr BWL-Studium erfolgreich abgeschlossen. "Wo die nächste Reise hingeht, ist noch offen, aber ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt und auf spannende Herausforderungen, die auf mich warten", meinte Scheyer. Durch drei schwere Knieverletzungen und eine langwierige Schulterverletzung absolvierte Scheyer nur 88 Weltcup-Rennen. In dieser Saison kam sie über zwei 18. Ränge nicht hinaus.

Geboren am 18. Juli 1994 in Hohenems und aufgewachsen in Götzis, begann Scheyer bereits mit zweieinhalb Jahren das Skifahren. Nach ihrer Matura am Sportgymnasium Dornbirn widmete sie sich voll und ganz ihrer professionellen Skikarriere, wobei sie für den Wintersportverein Koblach antrat.

Trotz Rückschlägen durch schwere Verletzungen, konzentrierte sie sich auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G. In der Saison 2015/16 erzielte sie erstmals Podestplätze in Europacuprennen, mit dritten Plätzen im Super-G von Davos und der Abfahrt von Saalbach.