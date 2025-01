Ski-Hammer: Kriechmayr sagt Kitzbühel ab!

Vincent Kriechmayr wird den Super-G am (heutigen) Freitag in Kitzbühel doch nicht bestreiten.

Der Oberösterreicher, der vergangene Woche eine Innenbandzerrung im rechten Knie erlitten hatte, habe sich nach dem Einfahren gegen einen Start entschieden.

Bekanntgabe in der Früh

Das gab der Österreichische Skiverband in der Früh kurz und knapp bekannt. Start des Rennens ist programmgemäß um 11.30 Uhr (live ORF 1).

Noch kein Österreicher-Erfolg

Die vier Saison-Super-G haben vier verschiedene Sieger gebracht, Österreicher war noch keiner dabei. Das soll sich am Freitag (11.30 Uhr, live ORF1) in Kitzbühel ändern. Ob das Weltcup-Rennen in Kitzbühel am Freitag (ab 11.30 Uhr im Sport24-Liveticker) die erhoffte Trendwende bringen wird, ist mehr als fraglich. Unter den Top sechs zu finden waren bisher nur der zweifache Podestfahrer Vincent Kriechmayr und Lukas Feurstein als Dritter in Beaver Creek. Raphael Haaser wird sein Comeback geben.

Zurück auf der Piste

Zurück kehrt indes Allrounder Raphael Haaser, der sich bei seinem Ausfall im Riesentorlauf von Val d'Isere ein Kreuzband stark überdehnt hatte. Ein Training am Donnerstag gab den Ausschlag. "Es war die Frage, wie das Knie auf die Belastung reagiert. Ich habe keine Probleme und schaue positiv in Richtung morgen. Das Vertrauen ist auf jeden Fall da." Mit Kitzbühel, Schladming und Garmisch warten noch einige Rennen vor der WM, bei der der Tiroler zum Vielstarter werden könnte.

Schmerzhaft geprüft wird derzeit auch die alpine Führungsriege. Mandl, der sich bei einem Sturz in Gröden vor Weihnachten alle Bänder in der Schulter gerissen hat und noch mit Schiene unterwegs ist, gab stellvertretend für Cheftrainer Marko Pfeifer, der wegen einer Gallenstein-Kolik und Operation in Kitzbühel fehlt, die Parole für das Wochenende aus. "Wir haben nichts zu verlieren."