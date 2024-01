So kommt Österreich ins Halbfinale der Handball-EM

28:33 - Starke Österreicher schrammen gegen Frankreich an Sensation vorbei Die unglaubliche Serie von Österreichs Handballern bei der EM in Deutschland wurde am Montag von Rekordweltmeister Frankreich gestoppt. Erst im insgesamt sechsten Endrunden-Spiel ging unsere starke Sieben beim 28:33 (16:15) trotz knapper Halbzeitführung erstmals als Verlierer vom Platz.