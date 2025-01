So läuft das Super-Sport-Weekend im TV

Am zweiten Wochenende 2025 jagt ein Sport-Highlight das nächste: Mit den Ski-Klassikern in St. Anton (Damen) und Adelboden (Herren) beginnt die heiße Phase vor der Ski-WM. Ab Sonntag geht’s bei den Australian Open zur Sache. Und im American Football warten beim Play-off-Auftakt echte Kracher.

24 Tage vor dem Start zur Ski-WM in Saalbach (4.-16. Februar) geht’s im Weltcup Schlag auf Schlag. Wir geben Ihnen einen Überblick über die spannenden Entscheidungen des Wochenendes und sagen Ihnen, was noch im TV läuft.

Sa., 10.30/13.30, ORF1: Slalom Adelboden

Nur drei Tage nach der Pleite in Madonna (Schwarz, Feller out; Gstrein 10.) wollen unsere Asse am Samstag ab 10.30 Uhr im Adelboden-Slalom zurückschlagen. Vorjahressieger Feller geht am berühmten Chuenisbärgli auf die Jagd nach seiner zweiten Kuhglocke. Marco Schwarz hofft nach Knie- und Rücken-OP im fünften Comeback-Rennen, endlich in die Spur zu finden. Bisher hat er es nur einmal in die Wertung geschafft (26. beim RTL in Alta Badia). Entscheidung ab 13.30 Uhr (ORF1 live).

Sa., 11.30, ORF1: Damen-Abfahrt in St. Anton

Zwischen den beiden Slalom-Durchgängen geht’s in St. Anton zur Sache (ab 11.30 Uhr). Im Fokus ist die Comeback-Queen: 5 Jahre, 11 Monate und einen Tag nach Platz drei bei der WM 2019 in Aare steht Lindsey Vonn wieder am Start einer Weltcup-Abfahrt. Nach Platz 14 bei Super-G in St. Moritz will die St.-Anton-Siegerin von 2007 bereits ans Podest anklopfen. Die bisher einzige Saison-Abfahrt in Beaver Creek hat Conny Hütter gewonnen.

Als „Nachspeise“ serviert uns ORF1 ab 14.45 Uhr noch das Verfolgungsrennen der Biathleten aus Oberhof.

Sa., ab 22.25 Uhr, RTL: NFL-Wilcard-Games

Am Abend bzw. in der Nacht startet die National Football League in die Play-offs: Den Anfang machen die Houston Texans gegen die Los Angeles Rams (ab 22.25 Uhr). Im zweiten Wildcard-Spiel krachen ab zwei Uhr Nachts zwei Quarterback-Superstars aufeinander: Die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson empfangen die Pittsburgh Steelers mit Russell Wilson. RTL überträgt alles live und liefert zudem ein tolles Rundum-Paket.

So., 10.15 Uhr, ServusTV: Tennis, Australian Open

Wer nach den NFL-Entscheidungen schon oder noch auf ist, kann auf Eurosport zum Tag 1 der Australian Open zappen (ab 1 Uhr). Ab 10.15 steigt ServusTV mit Erste Alexander Antonitsch beim 1. Nightsession-Hit ein: Mitfavorit Alexander Zverev (GER) schlägt gegen Lucas Pouille (FRA) auf.

So., 10.30/13.30, ORF1: RTL in Adelboden

Nur eine Spur länger schlafen können Ski-Fans. Ab 10.30 geht’s beim wegen der besseren Wetterprognose auf Sonntag verschobenen Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden zur Sache und für die ÖSV-Herren darum, nach der Alta-Badia-Pleite (keiner unter den Top 10) Reaktion zu zeigen. Auf dem vielleicht schwierigsten RTL-Hang der Welt jagt der Val-d’Isère-Dritte Stefan Brennsteiner seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison. Entscheidung ab 13.30 Uhr.

So., 11.30, ORF1: Vonn-Show, Teil 2 im Super-G

24 Stunden nach dem Abfahrts-Klassiker in St. Anton steht auf der Kandahar-Strecke der Super-G am Programm. Wieder wird Vonn im Fokus stehen. Und wieder will ihr die rot-weiß-rote Speed-Queen die Show stehen. Conny Hütter war beim Super-G-Auftakt in Beaver Creek (Siegerin: Goggia/ITA) trotz schwerem Fehler Vierte, in St. Moritz gewann sie.

Auch den Sonntag-Sportnachmittag lässt ORF1 mit Biathlon ausklingen. Ab 14.45 Uhr kämpft die Mixed-Staffel in Oberhof um Weltcuppunkte.

So., 19 Uhr RTL: Drei NFL-Kracher

Der Sonntagabend auf RTL gehört ganz dem Football. Ab 19 Uhr wollen die Buffalo Bills mit Josh Allen, dem für viele besten Quarterback der Regular Season, gegen die Denver Broncos die Wildcard-Runde überstehen. Doch Denver hat mit Super-Rookie Bo Nix ein Trumpf-Ass im Ärmel. Ab 22.25 brennen die Green Bay Packers gegen die Philadelphias Eagles nach dem 29:34 zum Saisonauftakt auf Revanche. Im Sunday-Night-Game legen Tampa Bay und Washington ab 2.15 Uhr los.