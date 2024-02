Spekulationen um Arnautovic-Zukunft bei Inter Mailand

Vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Atletico Madrid in Mailand, spekulieren italienische Medien über die Zukunft des ÖFB-Stürmers bei Inter.

Inter Mailand zählt im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Atletico Madrid als leichter Favorit. Die Mailänder haben alle ihre bisherigen acht Pflichtspiele in diesem Jahr gewonnen und führen die Serie-A-Tabelle mit neun Zählern Vorsprung auf Juventus an. Zwar ist die Mannschaft auf Meisterschaftskurs, aber die italienischen Medien machen sich schon über den Kader Inters Gedanken. So wird auch über die Zukunft von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic spekuliert.

"Gazzetta" zählt Arnautovic an

Arnautovic brachte es in der bisherigen Saison bei Inter auf 24 Einsätze und 761 Minuten. Zuletzt traf der ÖFB-Stürmer beim 4:0 am Freitag gegen das Tabellen-Schlusslicht Salernitana. Es war sein dritter Saisontreffer bewerbsübergreifend für Inter Mailand. Zwar läuft Arnautovic' Vertrag bis 2025, aber ob er auch in der Saison 2024/25 bei Inter sein wird, ist laut "Gazzetta dello Sport" nicht selbstverständlich. Denn: An den Offensivspielern Lautaro Martínez und Marcus Thuram ist derzeit kein Vorbeikommen – sie sind momentan Fixpunkte in der Startelf.

Inter Mailand hat mit dem Iraner Mehdi Taremi (31) einen neuen Stürmer geholt und der Pole Piotr Zielinski (29) soll ebenfalls nach Mailand wechseln. Außerdem steht der Chilene Alexis Sanchez (35) noch im Offensivaufgebot des aktuellen italienischen Tabellenführers. "Gazzetta dello Sport" fragt sich nun, ob sich Arnautovic als vierter Stürmer in der Mannschaft durchsetzen kann.