Sky erfüllte drei Kids den Traum das Derby in Hütteldorf als Reporter zu erleben.

© Sky ×

Welches Kind träumt nicht davon? Seinen Helden auf dem Rasen jene spannende Fragen zu stellen, die einem schon immer auf den Lippen brannten oder das Match am besten selbst von der Tribüne aus mit Kopfhörer und Mikro zu kommentieren? Nico (13), Gabriel (11) und Laura (11) erfüllten sich im Derby genau diesen Traum! Sie durften als Sky Next Generation Kids auf einem eigenen Kanal eine Übertragung von Kindern für Kinder machen – und das hautnah am Geschehen. Für Kamera-Kind Laura öffneten sich alle Türen im Allianz Stadion, auch jene, die für die Sky Sport Austria-Reporter-Profis für gewöhnlich verschlossen bleiben. So durfte sie mit ihrer ‚Laura-Cam‘ kurz vor dem Spiel in die Schiedsrichterkabine und Referee Sebastian Gishamer ins Kreuzverhör nehmen. Den ganzen Tag über versorgte sie als rasende Reporterin die Kids daheim mit exklusiven Einblicken und spannenden Interviews.

© Sky ×

Derby-Orakel

Schon im Vorfeld des Derbys hatten sich Nico und Gabriel für einen Beitrag mit zwei Star-Kickern getroffen. Dominik Fitz und Leo Querfeld matchten sich für die beiden Nachwuchsreporter unter anderem in einer Gaberl-Challenge, in der der Violette mit 121 zu 115 die Oberhand behielt. Der einzige Erfolg für Fitz, denn als Nico und Gabriel den Kickern ihre Derby-Tipps rauslockten, offenbarte sich Querfeld als wahres Derby-Orakel: „Ich tippe auf einen Rapid-Sieg und das ohne Gegentor! 1:0 wäre okay, aber es dürfen auch mehr Tore für uns sein.“ Am Ende waren es drei und Querfeld hielt sein Versprechen hinten keines reinzulassen. Ganz schön mutig eigentlich nach zehn Jahren ohne Derby-Heimsieg.

Coole Spieler, tolle Unterhaltung

© Sky ×

So hatte der wortgewaltige Rapid-Fan Nico („Das ist der schönste Tag meines Lebens!“) während der 90 Minuten auf der Kommentatoren-Position des Allianz Stadions viel mehr Grund zum Jubeln als der mit Violett sympathisierende Gabriel, der in der ersten Hälfte gleich drei Gegentreffer seiner Helden verdauen musste. Im nicht weit entfernten Sky Studio in Wien-Auhof nahm das nächste Reporter-Talent die Steilvorlagen von Laura, Nico und Gabriel dankbar auf – Fabio (13), Sohn von Sky Taktik-Experte Marko Stankovic, zeigte sein großes Fußball-Knowhow mit fundierten Analysen des Geschehens auf dem Platz. Nachdem am Ende der Übertragung in Wien-Hütteldorf die Produktionslichter ausgeknipst wurden, strahlten die Reporter-Kids um die Wette, hatten sie doch unvergessliche Momente gesammelt. Für Sky Sportchef Uwe König eine Bestätigung, die Sky Next Generation Übertragungen für Kinder in Österreich zu produzieren: „Die Kinder hierzulande sollen spüren, dass nicht nur die Weltstars in der Champions League oder der Premier League für Gänsehautmomente sorgen, sondern auch die ADMIRAL Bundesliga coole Spieler und tolle Unterhaltung zu bieten hat.“